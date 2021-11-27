الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:44

أرسلان: رهانات أعداء سوريا على تغيير نهجها المقاوم باءت بالفشل

أرسلان: رهانات أعداء سوريا على تغيير نهجها المقاوم باءت بالفشل
وقال أرسلان إن لقاءاته بالرئيس الأسد ليست بالأمر المستجد، مؤكدا أن هذه اللقاءات مستمرة لما فيه خير لبنان وسوريا وصالح الشعبين الشقيقين السوري واللبناني، كاشفا أن التداول والمباحثات مع الرئيس السوري تركز دائماً على المستجدات الراهنة وكل التطورات التي تحصل إقليميا ودوليا، مردفا أنه لم يدخل يوما في بحث تفاصيل الملف اللبناني مع الرئيس الأسد.

وأعرب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني عن اعتقاده أن العلاقة العربية السورية عموما واللبنانية السورية خصوصا يجب أن تبقى علاقة طبيعية وأكثر، مضيفا، "لكن للأسف تأثير الغرب بعد الحرب الكونية على سوريا والتي شاركت فيها أكثر من ٨٥ دولة، جعلت البعض يركب موجة العداء لدمشق في محاولة لتغيير وجه سوريا الحقيقي وهزم شعبها وجيشها الباسل بقيادة الرئيس بشار الأسد، القائد الجبار والحكيم والمقدام والمحب لوطنه وشعبه.

وأردف أرسلان أن رهانات جميع أعداء سوريا على تغيير نهجها وخطها المقاوم باءت بالفشل، متابعا بالقول: إن سوريا تتجه إلى الأفضل يوماً بعد يوم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها بسبب الحرب والحصار، وبات من مصلحة الجميع العودة لأفضل العلاقات مع دمشق.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني إن تجاوز سوريا لعزلتها مصلحة لجميع دول المنطقة قبل أن يكون مصلحة لدمشق، مردفا أن سوريا ثابتة في موقعها وموقفها، ومن ذهب بعيداً عنها حتماً سيعود، وتابع بالقول: "لقد بدأنا نشهد عودة من ناصبوا سوريا العداء إلى الحضن والحصن الدمشقي بصورة مستمرة، وما زيارة وزير الخارجية الإماراتي للعاصمة السورية سوى دليل ساطع على ذلك، متمنيا أن تشهد الأيام القادمة عودة الدول العربية كافة إلى أفضل العلاقات مع سوريا، مضيفا ألا أمل بعودة الأمن والاستقرار للمنطقة من دون عودة العرب إلى سوريا.

وفي ملف العلاقات اللبنانية الإيرانية، شدد أرسلان على أن الدعم الإيراني ووقوف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد، مؤكدا أن هذا هو ديدن وجوهر سياسة طهران التي تمد يدها للمستضعفين في الأرض، شاكرا القيادة الإيرانية على دعم لبنان وإمداده بالمحروقات في وقت المحنة.

وتابع حديثه بالقول: إن بواخر الوقود الإيرانية التي وصلت لبنان في وقت سابق أتت في وقتها المناسب، معربا عن تقديره لهذه المساعدة الكريمة من طهران للبنان والتي ساهمت في انفراج أزمة المحروقات المريرة التي عانى منها اللبنانيين جميعاً، مضيفا أن الموقف الإيراني من لبنان موقف إيجابي في كل جوانبه ومراحله.

وعن أحداث الطيونة والمجزرة الدموية التي راح ضحيتها مدنيين لبنانيين عُزَل قال طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني إن موقفه من كل الأحداث في الداخل اللبناني هو موقف ثابت، مستنكرا كل أنواع الاقتتالات الداخلية والسعي إلى جر لبنان إلى الفتن التي تزعزع السلم الأهلي، خاتما حديثه بالقول: "ننتظر القرار القضائي لمعرفة الأسباب وراء ما حصل في الطيونة، وندعو لمعاقبة مرتكبي المجزرة الآثمة بأشد العقوبات".
رقم : 965696
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
26 تشرين الثاني 2021
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
26 تشرين الثاني 2021
اطماع
اطماع 'اسرائيل' في القارة الافريقية تنطلق من بوابة المغرب
25 تشرين الثاني 2021
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
25 تشرين الثاني 2021
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
25 تشرين الثاني 2021
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
25 تشرين الثاني 2021
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
24 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟