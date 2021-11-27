الكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في مصر

وأضاف الوزير محمد شاكر، أن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات بالضبعة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.



وأشار شاكر إلى أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع فى عام 2026.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات "VVER 1200" من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة.



وأوضح أنه تمت إضافة معاير سلامة أخرى بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة "فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على نظام التحكم الآلي الحديث".