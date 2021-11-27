الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:46

الكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في مصر

الكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في مصر
وأضاف الوزير محمد شاكر، أن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات بالضبعة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.

وأشار شاكر إلى أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع فى عام 2026.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات "VVER 1200" من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة.

وأوضح أنه تمت إضافة معاير سلامة أخرى بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة "فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على نظام التحكم الآلي الحديث".
مصدر : وكالات
رقم : 965742
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
26 تشرين الثاني 2021
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
26 تشرين الثاني 2021
اطماع
اطماع 'اسرائيل' في القارة الافريقية تنطلق من بوابة المغرب
25 تشرين الثاني 2021
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
25 تشرين الثاني 2021
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
25 تشرين الثاني 2021
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
25 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية