هل أسقطت المحكمة الدولية طلب تسليم سيف الإسلام القذافي؟

ومنذ بدء انتشار هذه المنشورات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إلقاء خان كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الـ 15خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، حظيت بمئات المشاركات في صفحات ليبية على مواقع التواصل.



وأرفقت هذه المنشورات بعنوان "لأول مرة منذ عشر سنوات محكمة الجنايات الدولية تسقط طلب تسليم سيف الإسلام القذافي".



بعد مراجعة كلمة خان، تبين أنه لم يذكر فيها أن "المحكمة أسقطت طلب تسليم سيف الإسلام القذافي".



ولكنه قال إنه سيتنحى عن أي قضية تتصل بالشأن الليبي ويمكن أن يتم التشكيك فيها بحياده.



يذكر أن خان كان في السابق محامي الدفاع عن سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية.



كما لم يشر الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أي تطورات في قضية القذافي وهي "في مرحلة ما قبل المحاكمة إلى أن يتم نقل سيف القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي".



يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.