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السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:34

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 27-11-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 27-11-2021
وفي هذا الصدد نظم الأهالي في عدد من المدن والقرى وقفات احتجاجية تنديدا بالتصعيد السعودي، ودعوا الى دعم جبهات القتال.

وبسبب هذا التصعيد المسعور فقد سقط عشرات الشهداء والجرحى الذينن استهدفهم العدوان بغاراته الوحشية، ما حول العاصمة اليمنية صنعاء إلى ميدان معركة لايخلو من دمار هائل في المساكن والممتلكات.

وبحسب مصادر ميدانية فإن الغارات السعودية لم تتوقف على استهداف صنعاء وانزال الرعب على النساء والاطفال فيها حيث شن العدوان غارات عنيفة على اغلب المناطق خاصة في صرواح بمارب ومناطق مختلفة في الساحل الغربي للبلاد ما ادى الى استشهد واصابة مدنيين في مديرية التحيتا بالحديدة وفي تعز ايضا استشهدت امرأتان بغارات لقوى التحالف السعودي على مزرعة في منطقة الطفيل بالمحافظة.

وإلى ذلك فقد نظم الاهالي في عدد من المدن اليمنية وقفات احتجاجية ضد تصعيد العدوان السعودي على المدنيين حيث شهدت منطقة وصاب السافل بمحافظة ذمار وقفة احتجاجية حاشدة طالبوا فيها بمواجهة التصعيد السعودي ودعم جبهات القتال للرد على جرائم العدوان كما أقيمت وقفتان قبليتان بمديرية دمت في محافظة الضالع تنديدا واستنكارا لجرائم العدوان ومرتزقه.

وأكد المشاركون على وحدة الصف الوطني وجمع الكلمة لمواجعة العدوان كما دعو كل المسلحين مع العدوان للعودة إلى حضن الوطن قبل فوات الأوان، مشددين على الاستمرار في الحشد ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق الانتصار.

ميدانيا اكد شهود عيان اشتداد المعارك في منطقة حيس بالحديدة شمال غرب البلاد وقالت مصادر ميدانية ان الجيش واللجان الشعبية استعادوا معظم المناطق التي سيطر عليها مرتزقة الامارات في حيس خلال تصعيدهم الاخير و اعترفت وسائل اعلام تابعة للعدوان بمقتل العشرات من الجماعات السلفية التكفيرية التابعة للامارات في الساحل الغربي وتراجعهم من بعض قرى وسهول منطقة حيس نحو منطقة المخا بتعز.
رقم : 965761
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