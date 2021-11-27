الصحة البريطانية تعلن اكتشاف إصابتين بالمتحور أوميكرون في بريطانيا

من جانبه قال العالم البريطاني الذي قاد الأبحاث حول لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، اليوم السبت، إنه يمكن تطوير لقاح جديد «بسرعة كبيرة» ضد المتحورة «أوميكرون».



واعتبر مدير «مجموعة أكسفورد للقاحات» أندرو بولارد أن انتشار هذه المتحورة الجديدة بشدة بين من تم تلقيحهم «كما رأينا العام الماضي» مع المتحورة دلتا «غير محتمل إلى حد كبير».



وأضاف في تصريح أنه في حال انتشارها «سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة» لأن «مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن باطراد». لكنه قدّر أن اللقاحات الحالية فعالة ضد المتحورة الجديدة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية «مقلقة»، رغم أن ذلك لن يتأكد إلا في الأسابيع المقبلة.