مقتل وإصابة 6 مدنيين يمنيين بقصف سعودي جديد في صعدة

وأكد مصدر أمني بالمحافظة مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي التي استهدفت منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية.



وأشار إلى إصابة مدني آخري وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودية على مديرية شدا الحدودية ، فيما تضررت منازل المدنيين في مديريتي رازح وشدا الحدودية جراء استهداف صاروخي ومدفعي سعودي.



وكانت السعودية ارتكبت أمس الأول عدد من الجرائم جراء استهداف عدد من المناطق في مديريتي منبه وشدا الحدودية التي بلغت حصيلتها مقتل مدنيان وإصابة خمسة آخرين.