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السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:10

العراق..الحشد الشعبي يشكل فريقا استخباريا لتعقب خلايا دعم داعش

العراق..الحشد الشعبي يشكل فريقا استخباريا لتعقب خلايا دعم داعش
وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني،ان” العمليات العسكرية الواسعة في حوض حمرين في اقصى شمال شرق ديالى كشفت عن مضافات مليئة بالمواد الغذائية لافتا الى ان تلك المواد تدلل على وجود دعم متواصل وسري يصل تلك الخلايا رغم وجودها في عمق تلال حمرين وبمسافات تصل الى 30كم”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي شكل فريق استخباري لتعقب خلايا دعم تنظيم داعش الارهابي بالمواد اللوجسيتية والسعي لكشف طرق وصولها اليه مبينا ان الدعم سيكشف عن ممولي التنظيم وهم صورة اخرى للفكر المتطرف الذي يحاول البعض ابقائه في المشهد الامني لتحقيق اجندة واهداف متعددة”.

واشار الى ان” خطة الحشد الشعبي تاتي في اطار جهود استخبارية من اجل انهاء خطر داعش الارهابي في حمرين وبقية المناطق”.

وكان الحشد الشعبي نفذ مؤخرا سلسلة عمليات واسعة في حمرين وبقية المناطق بديالى لتعقب خلايا داعش الارهابي”.
رقم : 965786
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