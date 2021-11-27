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السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:00

اللواء باقري: على الأعداء أن يتجنبوا أي مغامرة أو خطأ في الحسابات بالمنطقة

اللواء باقري: على الأعداء أن يتجنبوا أي مغامرة أو خطأ في الحسابات بالمنطقة
وأكد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، في رسالة بمناسبة يوم البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اننا نحذر أعداء الثورة والنظام الإسلامي ومن يريدون السوء لايران العزيزة من أي مغامرة وخطا في الحسابات لتبرير وجودهم غير المشروع في المنطقة وخاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وحيا اللواء باقري يوم البحرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية ، الذي يتقارن مع عمليات "مرواريد" والتي قادت الى الاستيلاء على منصتي الأمية والبكر النفطيتين للنظام البعثي في ​​العراق ابان الحرب المفروضة كما حيا الشهداء الذي سقطوا في هذه المعركة الخالدة .

وقدم اللواء باقري تهانيه بهذا الحدث العظيم منعطفا في مسار القوة البحرية للوصول إلى قمم التقدم واقتدار هذه القوة الجبارة ، إلى قادة ومدراء ومنتسبي سلاح البحر .

وقال اللواء باقري انه مما لا شك فيه أن الأمن الدائم والشامل للمياه الإقليمية لبلدنا الحبيب والقدرة الردعية للبحرية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية بجناحيها في الجيش والحرس الثوري الإيراني التي كانت مدعاة لفخر وشموخ الإيرانيين والثقة الدولية بطاقات وقدراتهم على اقرار الامن.
رقم : 965795
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