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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:03

باقري كني من فيينا: رغبة إيران الجادة في رفع العقوبات

باقري كني من فيينا: رغبة إيران الجادة في رفع العقوبات
وجاءت تصريحات علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، مساء الأحد، عقب اجتماع مع رئيسي الوفدين الصيني والروسي وإنريكي مورا، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ورئيس اللجنة المشتركة.

وقال باقري كني "الجمهورية الإسلامية دخلت محادثات فيينا بإرادة قوية واستعدادات قوية لرفع العقوبات القمعية وغير القانونية".

وأضاف "إن تشكيل وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يظهر عزم الجمهورية الإسلامية وجديتها على اتخاذ خطوات جادة لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية التي يفرضها الأمريكيون على الأمة الإيرانية".

وتابع "في هذه الجولة من المحادثات، سيكون التركيز الأساسي والأولوية على مسألة رفع العقوبات ، ولا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية لهذه الجولة"، مبيناً "على الأرجح سيتم تحديد الإطار والفترة الزمنية لهذه الفترة من المحادثات".
رقم : 965945
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