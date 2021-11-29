الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:02

الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز

الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
وجدد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري في كلمة خلال الحفل موقف سوريا المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 باعتباره حقاً لا يسقط بالتقادم وليس محل تفاوض أو تنازل وذلك استناداً لقدسية الحقوق الفلسطينية المشروعة والقانون الدولي وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة.

وبين الدكتور الجعفري أن سوريا اعتبرت على الدوام أن القضية الفلسطينية قضيتها بامتياز كما أن السوريين جميعاً يعتبرونها قضية تخصهم محملاً الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت الجعفري إلى قدسية الحقوق الفلسطينية والتي لم تأت من فراغ وإنما من عدالة القضية الفلسطينية هذه العدالة التي تجسدت بقرارات منظمة الأمم المتحدة مشيراً إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أصبح منصة عالمية تعمل على إبقاء هذه القضية حية وماثلة في الأذهان وخاصة مع استمرار المخاطر التي مازالت تحدق بها وتهددها.

ونوه الجعفري بأنه لم يتم لغاية اليوم إحراز أي تقدم من قبل ما يسمى المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ولم تتم مساءلة سلطات الاحتلال عن احتلالاتها وانتهاكاتها وازدرائها وخرق القوانين الدولية وميثاقها.

السفير الفلسطيني بدمشق سمير الرفاعي أكد أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 اعتراف ضمني بالظلم التاريخي الذي وقع على هذا الشعب منذ وعد بلفور المشؤوم في 2 تشرين الثاني عام 1917.

واستعرض الرفاعي ممارسات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل واجراءاتها المسعورة لتهويد مدينة القدس وترحيل أهلها بهدف توسيع المستوطنات داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد الرفاعي أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق من الأمم المتحدة مواقف أكثر من يوم عالمي للتضامن معه.

حضر حفل الاستقبال وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلو القوى والأحزاب والمؤسسات الفلسطينية والسورية.

ويحيي الشعب الفلسطيني والعالم في الـ 29 من تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 تأكيداً على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
رقم : 965953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
29 تشرين الثاني 2021
صُراخ
صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية
29 تشرين الثاني 2021
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
29 تشرين الثاني 2021
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
27 تشرين الثاني 2021
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
26 تشرين الثاني 2021
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
26 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية