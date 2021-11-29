تسوية أوضاع نحو 2500 شخص بمدينة الميادين في دير الزور

وأشار مراسل سانا إلى أنه بلغ عدد الذين انضموا لهذه التسوية في مركز مدينة الميادين الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي نحو 2500 شخص حتى يوم امس الاحد والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.



وفي تصريحات لمراسل سانا لفت عويد الحسين وعبد الله الأحمد وعبد الرحمن العبد إلى أنهم قدموا إلى مركز التسوية في الميادين وتمت تسوية أوضاعهم وسيعودون إلى صفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن تراب الوطن.



وبين إبراهيم محمد العلي أن إجراءات التسوية بسيطة وسهلة للغاية ولا تستغرق سوى دقائق حيث يقتصر الأمر على تقديم صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني وصورتين شخصيتين والتوقيع على استمارة التسوية فيما دعا عيسى العليوي كل شخص مطلوب للانضمام إلى هذه التسوية التي تعد فرصة ذهبية للعودة إلى حضن الوطن وممارسة حياته الطبيعية.