الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:05

تسوية أوضاع نحو 2500 شخص بمدينة الميادين في دير الزور

تسوية أوضاع نحو 2500 شخص بمدينة الميادين في دير الزور
وأشار مراسل سانا إلى أنه بلغ عدد الذين انضموا لهذه التسوية في مركز مدينة الميادين الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي نحو 2500 شخص حتى يوم امس الاحد والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وفي تصريحات لمراسل سانا لفت عويد الحسين وعبد الله الأحمد وعبد الرحمن العبد إلى أنهم قدموا إلى مركز التسوية في الميادين وتمت تسوية أوضاعهم وسيعودون إلى صفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن تراب الوطن.

وبين إبراهيم محمد العلي أن إجراءات التسوية بسيطة وسهلة للغاية ولا تستغرق سوى دقائق حيث يقتصر الأمر على تقديم صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني وصورتين شخصيتين والتوقيع على استمارة التسوية فيما دعا عيسى العليوي كل شخص مطلوب للانضمام إلى هذه التسوية التي تعد فرصة ذهبية للعودة إلى حضن الوطن وممارسة حياته الطبيعية.
رقم : 965956
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
29 تشرين الثاني 2021
صُراخ
صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية
29 تشرين الثاني 2021
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
29 تشرين الثاني 2021
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
27 تشرين الثاني 2021
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
26 تشرين الثاني 2021
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
26 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية