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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:07

الرئيس الآذربيجاني: ملتزمون ازاء ضمان مصالح ايران الاقليمية

الرئيس الآذربيجاني: ملتزمون ازاء ضمان مصالح ايران الاقليمية
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الاذربيجاني الهام علييف مع نظيره الايراني آية الله ابراهيم رئيسي في عشق آباد الاحد على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية.

وقال علييف: سيتم تشكيل فريق عمل خاص بحضور كبار مسؤولي الحكومة (الاذربيجانية) لمتابعة وتنفيذ التوافقات المطروحة.

واضاف: ان باكو تولي اهمية خاصة لعلاقاتها الاخوية مع طهران وسوف لن تسمح باي مساس بها.

واشار علييف الى المحادثات والاتصالات بين مسؤولي البلدين لمعالجة بعض سوء الفهم القائم واضاف: نحن ملتزمون بامن المناطق الحدودية ولن نسمح للمساس بالعلاقات الثنائية من قبل اي دولة.

ولفت رئيس جمهورية آذربيجان الى اهمية ترانزيت النقل الطرقي واضاف: نحن عازمون على حل مشكلة الترانزيت وتوفير الارضية لمشاركة وانشطة الشركات الايرانية في جمهورية آذربيجان.

وقال علييف: ان هذا اللقاء سيشكل منعطفا في العلاقات بين البلدين ونحن نعتبر انفسنا ملتزمين ازاء ضمان المصالح الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاق تصدير الغاز من ترکمنستان الى جمهورية آذربيجان عن طريق ايران.
مصدر : وكالات
رقم : 965958
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