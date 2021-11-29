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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:18

تسجيل ثاني إصابة بـ'أوميكرون' في الاراضي المحتلة

تسجيل ثاني إصابة بـ
وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان: "المصابة مواطنة إسرائيلية عادت حديثا من جنوب أفريقيا. كما أننا ننتظر نتائج فحوصات جينية لعدد من الأشخاص للتحقق من وضعهم"​​​.

وكان قد تم تسجيل الحالة الأولى لمتحور "أوميكرون"، يوم الجمعة الماضية، لسائحة قدمت من ملاوي.

وعبرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن قلقها إزاء اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد في جنوب أفريقيا.

ومع ظهور هذا المتحور الجديد في أفريقيا، بادر عدد كبير من بلدان العالم بحظر السفر من وإلى بعض دول القارة السمراء وعلى رأسها جنوب أفريقيا، خوفا من انتقال السلالة المتحورة الجديدة إلى أراضيها.

ويرجح العلماء أن المتحور الجديد من كورونا قد يكون أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.
مصدر : وكالات
رقم : 965973
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