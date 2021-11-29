التطعيم بلقاح كورونا في البلاد بلغ اكثر من 104 ملايين جرعة، لافتا الى تشديد الاجراءات الاحترازية في المنافذ الحدودية لمنع دخول المتحور الجديد اوميكرون الى البلاد.