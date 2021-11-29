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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:24
الصحة الايرانية تشدد الاجراءات لمنع دخول "اوميكرون" للبلاد
التطعيم بلقاح كورونا في البلاد بلغ اكثر من 104 ملايين جرعة، لافتا الى تشديد الاجراءات الاحترازية في المنافذ الحدودية لمنع دخول المتحور الجديد اوميكرون الى البلاد.
مصدر :
وكالة أنباء فارس
رقم :
965978
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