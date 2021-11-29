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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:14

كبير المفاوضين الإيرانيين یجري مشاورات دبلوماسية مكثفة في فيينا

كبير المفاوضين الإيرانيين یجري مشاورات دبلوماسية مكثفة في فيينا
وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قد وصل الى فيينا السبت على راس وفد من الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والبنكية والطاقوية.

واجرى باقري الاحد محادثات مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني للمفاوضات وكذلك مع مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا الذي يتولى رئاسة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وستعقد الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا الاثنين بعد توقف دام 5 اشهر بمشاركة كبار الدبلوماسيين للدول الاعضاء في مجموعة "4+1" ومندوب الاتحاد الاوروبي.

واعتبر كبير المفاوضين الايرانيين الغاء كل اشكال الحظر المتعلق بالاتفاق النووي ومن ضمنها المفروضة في اطار الضغوط القصوى، بانه الشرط اللازم لنجاح المفاوضات.

واكد باقري على مواقف ايران لمواصلة المفاوضات في فيينا محذرا من ان هذه المفاوضات ستفشل في حال عدم الغاء جميع اجراءات الحظر.

وصرح بان اي تقدم في مسار المفاوضات يجب ان يترافق مع الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي.
مصدر : وكالات
رقم : 965990
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