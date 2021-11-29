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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:29

اجتماع طارئ لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة المتحور 'أوميكرون'

اجتماع طارئ لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة المتحور
وأضافت المنظمة الأممية -ومقرها في جنيف- في توصية فنية للدول الأعضاء فيها أنه من المرجح أن ينتشر المتحور الجديد -الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي- بسرعة في أرجاء العالم، وأنه سيكون لارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19″ (Covid-19) عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وحثت منظمة الصحة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد وأيضا البؤر التي يتفشى فيها، مشددة على وجود حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة قد صنفت المتحور الجديد مثيرا للقلق لما يتضمنه من طفرات كثيرة، قائلة إن الأمر قد يستغرق أياما إلى عدة أسابيع لفهم مستوى خطورة السلالة الجديدة.

وأضافت المنظمة الأممية أنه من المتوقع الحصول على المزيد من البيانات بشأن المتحور الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم بالإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية، واستخدام نهج يستند إلى تقييم المخاطر لتعديل إجراءات السفر.

وكانت المنظمة قد دعت في وقت سابق إلى إبقاء الحدود مفتوحة بعد سياسة القيود الجديدة التي فرضتها عدة دول على بلدان في جنوب القارة الأفريقية بسبب ظهور أوميكرون.

وفي سياق متصل، اتفق أعضاء منظمة الصحة العالمية أمس الأحد على إطلاق مفاوضات لإنشاء آلية دولية تساهم في الوقاية بشكل أفضل من الجائحة المقبلة ومكافحتها في خضم الموجة الخامسة من "كوفيد-19".

ومن المرتقب أيضا أن يعقد وزراء الصحة في دول مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان) اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم في بريطانيا لمناقشة المتحور الجديد، وفهم التحدي الذي يمثله بالنسبة إلى مساعي مكافحة الوباء.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن سيقدم اليوم تفاصيل جديدة عن أوميكرون، وعن الإجراءات التي ستتخذها بلاده لمواجهة المتحور.
مصدر : وكالات
رقم : 966034
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