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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:58

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الثروات المعدنية

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الثروات المعدنية
وناقش الجانبان سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية وخاصة التعاون في مجال تحويل السيارات للعمل على الغاز الطبيعي (سي ان جي) وتأمين احتياجات قطاع النفط من المواد الكيميائية والمعدات النفطية إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الجيولوجيا والثروة المعدنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة للجيولوجيا ومؤسسة الجيولوجيا الإيرانية ومقايضة منتجات الثروة المعدنية مع احتياجات القطر من الغاز المنزلي وزيوت الأساس التي يحتاجها معمل مزج الزيوت في حمص.

وأوضح الوزير طعمة أن هناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في مجال عمل وزارة النفط والتي دخلت حيز التنفيذ ويجري العمل بموجبها ومتابعتها لافتا إلى أن الأفكار التي تم طرحها من الممكن أن تكون نواة لتعاون أوسع يخدم النهوض بمجال الصناعة النفطية ويعود بالفائدة المشتركة على الجانبين.

بدوره أعرب الوزير الإيراني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سوريا في جميع المجالات ولاسيما قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية بما يخدم المصالح المشتركة مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في المضي قدما في كل ما يدعم ويساند الشعب السوري.

واتفق الجانبان على التباحث في إجراء المزيد من مشاريع التعاون وتسمية معنيين من الجانبين لمتابعتها والإسراع في بلورتها.

حضر المباحثات معاونا وزير النفط والسفير الإيراني بدمشق والمديرون العامون للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة والوفد الإيراني المرافق.
رقم : 966039
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