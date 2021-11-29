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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:59

قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد

قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
وافادت العلاقات العامة للجيش، بانه تم اليوم اقامة مراسم إزاحة الستار عن تقريظ القائد العام للقوات المسلحة على تقرير أداء الدورية 75 لبحرية الجيش الايراني في المحيط الأطلسي، بحضور مسؤولين من السلكين العسكري والمدني.

وحضر هذه المراسم اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، العميد شيرازي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، العميد طيار نصير زادة نائب رئيس أركان القوات المسلحة، محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، حجة الإسلام محمد حسني رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالجيش، الادميرال سياري المساعد التنسيق لقائد الجيش، العميد صباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي، العميد وحداي قائد القوة الجوية، الأدميرال ايراني قائد القوة البحرية، العميد ابو الفضل شكارجي مساعد رئيس الأركان للشؤون الثقافية والدفاعية، العميد فلاح المساعد التنسيقي لقائد القوة البرية، العميد شرفي، نائب المساعد التنسيقي لقائد الشرطة، الأدميرال حسين خانزادي مساعد القائد العام للجيش للشؤون الإستراتيجية وعدد من القادة والمسؤولين العسكريين والمدنيين.

وفيما يلي نص تقريظ قائد الثورة:

القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، يعتبر نجاح مهمة الدورية البحرية 75 في المحيطات، مبعث فخر كبير، هذا العمل الجدير منح العزة للقوة البحرية والجيش والبلاد، ينبغي تكريم القادة والمراتب وجميع المشاركين في هذه المهمة، على القوة البحرية زيادة استعداداتها المهنية والتقنية والعلمية، اتمنى لكم الموفقية.

يذكر ان الدورية الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤلفة من المدمرة "سهند" السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى المياه الاقليمية الايرانية يوم 9 سبتمبر/ايلول الماضي في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.

وكانت هذه الدورية البحرية قد انطلقت يوم 2 ايار/مايو الماضي في رحلة بحرية بهدف توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية وتعزيز الدبلوماسية البحرية، وعبرت المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي وشاركت في مراسم ذكرى تاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.
رقم : 966040
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