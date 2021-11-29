وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع مبعوث الرئيس الروسي

يذكر انه في الأسبوع الماضي، التقى كل من الكسندر لافرنتييف، المبعوث الروسي إلى سوريا ، وسيرغي فارشينين ، نائب وزير الخارجية الروسي ، في طهران وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.



وأشار امير عبداللهيان في هذا اللقاء الى اهتمام الحكومة الايرانية الجاد بالعلاقات مع روسيا ، واصفا التعاون المشترك بين البلدين في سوريا بأنه تجربة ناجحة تمامًا ، تشكلت في إطار إرادة الحكومة السورية وسيادتها.



وفي اشارة الى تعاون إيران وروسيا في محاربة الإرهاب في سوريا، شدد مستشار وزير الخارجية الايراني على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين في الحفاظ على السيادة وإعادة الإعمار والمساعدة على استقرار سوريا.