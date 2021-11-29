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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:16

حماس: اعتراف المنظمة بـ'إسرائيل' أفقد يوم التضامن مع فلسطين زخمه

حماس: اعتراف المنظمة بـ
وأضاف القيادي في "حماس"، في بيان صحفي، يوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن "هذا اليوم ساهم في تثبيت القضية الفلسطينية قضيةً عالميةً عادلة، أكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة".

وشدد على أن "اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالاحتلال الإسرائيلي وتوقيع اتفاقية أوسلو، أفقد هذه المناسبة الكثير من زخمها الدولي، وسبب خسائر كبيرة لقضيتنا".

وتابع: "نؤكد في هذا اليوم على حق شعبنا في مواصلة نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، وعلى حق شعبنا في العيش في سلام وأمن واستقرار دون احتلال وإرهاب".

بدورها، دعت منظمة "ثابت لحق العودة"، "المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية تُجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم المستمر الذي يعيشه داخل الوطن، وفي مختلف دول اللجوء والشتات جرّاء السياسات العدوانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

وشدّدت "ثابت" على ضرورة دعم وكالة "أونروا" وتمويل ميزانيتها السنوية دائمًا وبثبات دون إخضاعها للابتزاز السياسي والتمويل المشروط استجابةً للمطالب الصهيونية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
مصدر : وكالات
رقم : 966048
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