اجتماع موسع لعلماء محافظة 'إب' يؤكد على رفض العدوان والحصار

وأكد بيان صادر عن اللقاء الرفض المطلق لاستمرار العدوان والجرائم بحق الشعب اليمني، داعيا لسرعة إيقافها ورفع الحصار عن الشعب اليمني.



واستنكر بيان اللقاء الموسع لعلماء وخطباء محافظة إب "جريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي، مؤكدا أنها ممارسات إجرامية لا تمت للشعب اليمني بأي صلة".



وحذر من الانجرار خلف الشائعات والدعوات للنيل من أمن واستقرار المحافظة، داعيا "المغرر بهم إلى العودة لأحضان الوطن والدفاع عن بلدهم من الاحتلال الخارجي".



وأكد علماء وخطباء محافظة إب "حرمة كل أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، مشددين على أن فلسطين هي القضية المركزية والأولى للمسلمين.