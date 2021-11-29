قائد الثورة يعين رئيساً جديداً لمجلس تنسيق الاعلام الإسلامي

وقبل قائد الثورة الإسلامية، استقالة آية الله جنتي وأعرب عن تقديره لجهوده؛ وعين في حكم، الشيخ محمد حسين موسى بور، رئيساً جديداً لمجلس تنسيق الاعلام الإسلامي.