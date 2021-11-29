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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:05

قائد الثورة يعين رئيساً جديداً لمجلس تنسيق الاعلام الإسلامي

قائد الثورة يعين رئيساً جديداً لمجلس تنسيق الاعلام الإسلامي
وقبل قائد الثورة الإسلامية، استقالة آية الله جنتي وأعرب عن تقديره لجهوده؛ وعين في حكم، الشيخ محمد حسين موسى بور، رئيساً جديداً لمجلس تنسيق الاعلام الإسلامي.
رقم : 966055
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