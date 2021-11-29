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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:02

حماس: كل محاولات كي الوعي وقلب الحقائق لن تنجح

حماس: كل محاولات كي الوعي وقلب الحقائق لن تنجح
وقالت الحركة، في بيان صحفي، الاثنين: إنه لا مكان ولا شرعية للغرباء على أي شبر في فلسطين، مشددة على أن المقاومة الشاملة حق مشروع كفلته لنا الشرائع والقوانين الدولية كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا.

وأشارت إلى أنه يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمتزامن مع ذكرى مشروع تصفية القضية الفلسطينية "قرار التقسيم"، في سياق هجمة وعدوان صهيونيين متواصلين على شعبنا يستهدفان حقوقه التاريخية في أرضه ومقدساته.

ولفتت الحركة إلى أنه على الرغم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الـ29-11 من كل عام يومًا عالميًّا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا تقوم بالدور المنوط بها، ولا تتحمل الحد الأدنى من مسؤولياتها إزاء السياسات الصهيونية العدوانية على شعبنا الفلسطيني.

وأضافت أن اعتماد هذا اليوم عالميًّا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمتزامن مع ذكرى مشروع تقسيم فلسطين لهو أكبر تأكيد على حجم الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني من قوى الاستعمار العالمية والاحتلال الصهيوني، والذي يتطلب تثبيت هذه الحقائق، والعمل الجادّ على مساعدة شعبنا والوقوف إلى جانبه حتى نيل كل حقوقه التاريخية التي ناضل من أجلها.

وتابعت: إن ما يجرى على أرض فلسطين من عدوان صهيوني متواصل يستهدف الإنسان والهوية والأرض والمقدسات، يستدعي التوافق العاجل على خطة إنقاذ وطني تقوم على تجسيد الوحدة والشراكة، وترتكز على خيار وبرنامج المقاومة، وحماية الثوابت الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا للتصدي للاحتلال ومخططاته وكل مشاريع التصفية، وإعادة الاعتبار لحركة التضامن العالمية مع شعبنا الفلسطيني.

ودعت حركة حماس إلى التحرك العاجل لوقف كل جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته، والتي كان آخرها اقتحام رئيس الكيان الصهيوني المجرم للمسجد الإبراهيمي.

وتوجهت الحركة بالتحية الخالصة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في الداخل وفي المنافي والشتات على صبرهم وثباتهم، والتفافهم حول خيار وبرنامج المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه ومخططاته، والمتصدرين بكل بسالة لكل مشاريع التسوية والمساومة والتطبيع مع العدو الصهيوني، ومحاولات دمجه في المنطقة، ولكل المشاريع والحلول التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كما توجهت بالتحية لشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم التي تقف مع شعبنا الفلسطيني، والتي جعلت من هذا اليوم يومًا عالميًّا للتضامن معه لتذكير العالم بعدالة القضية الفلسطينية، وبجرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته.
مصدر : وكالات
رقم : 966069
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