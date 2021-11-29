الجعفري يعلق على حضور سوريا بالقمة العربية المقبلة بالجزائر

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سوريا القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سوريا تتابع الأمر، و”هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح”.



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخرا إنه “من المفروض أن تكون سوريا حاضرة” في القمة المقررة في آذار/مارس 2022 .



وقال :”نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية”.



تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 ، على خلفية اندلاع الحرب الارهابية على سوريا.