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الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:37
باقري في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي :

يجب الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني

يجب الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني
* ضرورة الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني

وفي معرض شرحه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، شدد السيد باقري خلال الاجتماع على ضرورة الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني ، وشدد على ضرورة جعل الغاء الحظر أولوية قصوى في المحادثات.

وأشار رئيس الوفد الإيراني إلى أن إيران أثبتت تقيدها بالتزاماتها بشكل عملاني ، وشدد على تصميم جمهورية إيران الإسلامية على التوصل إلى تفاهم عادل يضمن المصالح المشروعة لإيران.

* ما دامت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية قائمة ، فإن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء

وفي إشارة إلى مزاعم بعض الأطراف الغربية بإحياء الاتفاق النووي ، أكد باقري : ما دامت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية قائمة ، فإن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء .

كما أحيا كبير المفاوضين الإيرانيين في هذا الاجتماع ذكرى استشهاد الشهيدين شهرياري وفخري زادة ، مخلدا ذكرى جميع شهداء البرنامج النووي السلمي الايراني .

* اجتماع مجموعة العمل لالغاء الحظر يعقد صباح غد (الثلاثاء)

وتم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في اجواء مهنية وجدية على عقد اجتماع فريق العمل المعني بإلغاء الحظر صباح غد (الثلاثاء).
رقم : 966077
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