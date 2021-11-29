يجب الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني

* ضرورة الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني



وفي معرض شرحه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، شدد السيد باقري خلال الاجتماع على ضرورة الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني ، وشدد على ضرورة جعل الغاء الحظر أولوية قصوى في المحادثات.



وأشار رئيس الوفد الإيراني إلى أن إيران أثبتت تقيدها بالتزاماتها بشكل عملاني ، وشدد على تصميم جمهورية إيران الإسلامية على التوصل إلى تفاهم عادل يضمن المصالح المشروعة لإيران.



* ما دامت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية قائمة ، فإن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء



وفي إشارة إلى مزاعم بعض الأطراف الغربية بإحياء الاتفاق النووي ، أكد باقري : ما دامت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية قائمة ، فإن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء .



كما أحيا كبير المفاوضين الإيرانيين في هذا الاجتماع ذكرى استشهاد الشهيدين شهرياري وفخري زادة ، مخلدا ذكرى جميع شهداء البرنامج النووي السلمي الايراني .



* اجتماع مجموعة العمل لالغاء الحظر يعقد صباح غد (الثلاثاء)



وتم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في اجواء مهنية وجدية على عقد اجتماع فريق العمل المعني بإلغاء الحظر صباح غد (الثلاثاء).