المفوضية العراقية تحدد موعد إعلان نتائج الانتخابات

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن : "خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436".



وأضاف: "وبذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها وتستعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين وحسب كل دائرة انتخابية بما فيهم الفائزون بأعلى الأصوات وكوتا النساء وكوتا الأقليات في الأيام المقبلة عبر شاشات التلفاز وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري".



وتابع أن "التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ (5) مقاعد عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر".



وأشار إلى أن "المفوضية تحتاج لأيام قبل إعلان النتائج لأن قرارات الهيئة القضائية تستوجب بعض الوقت لتطبيقها".