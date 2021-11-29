الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:05

إنضمام إيران الى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إنضمام إيران الى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وتمت الموافقة على عضوية إيران في المجلس التنفيذي بالإجماع في المؤتمر السادس والعشرين للمنظمة الذي عقد في لاهاي اليوم الاثنين ، 29 ديسمبر 2021كما تتبوأ حاليا منصب نائب رئيس آسيا في المجلس.

ويعد المجلس التنفيذي بمثابة الهيئة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويضم 41 عضوا.

كما تعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أهم معاهدة دولية تحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية ، وقد تم الانتهاء منها في 13 يناير 1993 ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997 وانضمت 193 دولة إلى الاتفاقية.

وفي اجتماع يوم الاثنين انضم العراق وباكستان وماليزيا أيضًا الى عضوية المجلس التنفيذي للفترة 2022-2024 بالاضافة الى ايران.
مصدر : وكالات
رقم : 966091
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
29 تشرين الثاني 2021
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
29 تشرين الثاني 2021
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
29 تشرين الثاني 2021
صُراخ
صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية
29 تشرين الثاني 2021
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
29 تشرين الثاني 2021
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
27 تشرين الثاني 2021
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية