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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:36

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله، وكفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمود ماهر حماد، وعبد الرحمن طالب حماد، ومحمود وائل حماد، من بلدة سلواد شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده، بعد اقتحام بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود الحداد، واعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب محمد زياد البو.

كما داهمت عددا من الأحياء في بلدة بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر معين محمد بدوي الزهور.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إياد ربايعة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدات يعبد وعرابة ومركة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جبرين من بلدة تقوع شرق بيت لحم، ومحمد جاد الله من بيت جالا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بدو شمال المدينة محمد عطا الله أبو عيد، وسلمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة "المستعربون" كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ"مخابرات الاحتلال" الاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.
مصدر : وكالات
رقم : 966157
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