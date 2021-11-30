كتل عراقية تعلن موقفها من استمرار التواجد الاميركي في العراق

وقال عضو كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي، فاضل جابر، ان "استمرار التواجد الأميركي في العراق بعد انتهاء المدة المحددة لخروجها، سيؤدي الى خلق انقسامات داخل البلاد"، لافتا الى "أهمية ردع أي محاولة من شأنها التلاعب بمشاعر العراقيين من قبل الجانب الأميركي بشأن بقاء قواتها في العراق".



من جهة أخرى، اكد عضو كتلة بدر في مجلس النواب حامد عباس، ان "هناك حاجة ملحة لتوحيد المواقف وخاصة المتعلقة بالمكون الشيعي من اجل اخراج القوات الأميركية من العراق، وعدم فسح المجال امام بعض الأطراف للمطالبة ببقائها داخل الأراضي العراقية".



من جانب آخر، رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان "قيام الجانب الأميركي بتزويد القواعد التي تتواجد بها قواته داخل العراق بمنظومة سي رام للدفاع الجوي ماهو الا دليل على استمرار تواجدها وعدم خروجها من العراق، وبالتالي فأن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا كبيرا لإخراجها بالقوة من البلاد".