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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:58

اسلامي: يجب على الولايات المتحدة رفع جميع انواع الحظر

اسلامي: يجب على الولايات المتحدة رفع جميع انواع الحظر
واشار اسلامي اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لمراسل "ارنا" إلى مفاوضات فيينا، وقال: هذه المفاوضات تدور حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ، وعليها رفع جميع انواع الحظر، ويجب أن يتم ذلک على أرض الواقع يمكن التحقق منه.

واشار الى نتائج زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الی طهران قبل فترة قائلا: ان لقاءنا مع غروسي كان حول القضايا التي تهم ايران و الوكالة الدولية وكان روتينيًا تمامًا وليس لدينا أي شيء خاص أو إضافي.

وكان باقري كني اكد في مقابلة مع صحيفة "اينديبندنت"، ان اي تقدم في المفاوضات يجب ان يترافق مع الغاء كل اجراءات الحظر الاميركية ولا يوجد ضمان بان لا تخرج الادارة القادمة في واشنطن من الاتفاق مرة اخرى مثلما فعل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

وانتقد اداء ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن وقال: ان الادارة الراهنة تقوم بتكرار بعض اخطاء سلفها وتواصل سياسة الضغط الاقصى الفاشلة على طهران والتي ادت الى تخبط اميركا السياسي.

واضاف: ان إلغاء كل اجراءات الحظر المرتبطة بالاتفاق النووي بما فيها الحظر المفروض ضمن اطار حملة "الضغط الاقصى" هو الشرط اللازم لنجاح المفاوضات.
رقم : 966165
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