الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:03

"حماس" تشيد بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية

"حماس" تشيد بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية
وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم خارج فلسطين أمس الاثنين: "تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة".

ولفت إلى أن حركته "ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل".

ودعا تبون الاثنين منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 966167
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخبط ساسة
تخبط ساسة 'اسرائيل' 'خبط عشواء' لعرقلة مسار مباحثات فيينا
ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟
ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟
30 تشرين الثاني 2021
في فيينا لا تفوت إيران هذه الفرصة.. فما هي السياسة؟
في فيينا لا تفوت إيران هذه الفرصة.. فما هي السياسة؟
30 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
29 تشرين الثاني 2021
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
29 تشرين الثاني 2021
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
29 تشرين الثاني 2021
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
29 تشرين الثاني 2021
صُراخ
صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية
29 تشرين الثاني 2021
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
29 تشرين الثاني 2021
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
27 تشرين الثاني 2021
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية