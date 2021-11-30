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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:12

مباحثات سورية إيرانية لتجاوز العقوبات على البلدين

مباحثات سورية إيرانية لتجاوز العقوبات على البلدين
وذكرت وزارة التجارة الداخلية السورية أن سالم التقى وفدا اقتصاديا إيرانيا برئاسة فاطمي آمين يزور سوريا حاليا، وأن اللقاء بحث "سبل تفعيل وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل بما يرتقي للتضحيات الجسام المقدمة من الشعبين نصرة للمقاومة".

ونقلت صفحة وزارة التجارة الداخلية عبر "فيسبوك"، عن سالم أن أسواق بلاده بحاجة للمنتجات والسلع الإيرانية، كما أن أسواق إيران بحاجة للسلع السورية.

وأشار سالم إلى وجود 1400 منفذ بيع تتبع للسورية للتجارة (حكومية)، وقال إنه يمكن من خلالها تقديم السلع والمنتجات الإيرانية، "وبأسعار منافسة ومناسبة وعبر عمليات المقايضة بسلع سورية تحتاجها الأسواق الإيرانية".

وقال سالم إن "الأولوية في العمل الاقتصادي والتجاري هي للجانب الإيراني".

الوزير الإيراني قال إن "الإمكانات المتوافرة كبيرة جدا بين سوريا وإيران لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ورفع سوية التبادل التجاري بين البلدين بالسلع والمنتجات التي تخدم الشعبين وبما يضمن الحفاظ على القطع الأجنبي أيضا للبلدين".
رقم : 966173
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