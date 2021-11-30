اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد 'أوميكرون'

وكانت الحكومة اليابانية قررت إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب، لمنع انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الأربعاء بحسب "رويترز".



حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.



ورغم إجراءات حظر السفر، إلا أن العديد من الدول أعلنت ظهور إصابات بالمتحور "أوميكرون" على أراضيها، مع فرض العديد من التحذيرات بضرورة الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية ودعوة مواطنيها إلى أخذ اللقاحات.