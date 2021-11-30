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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:40
5 جرحى على الأقل بانفجار قنبلة وسط كابل
وأضافت المحطة، يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا يوجد تأكيد رسمي للأرقام.
رقم :
966183
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