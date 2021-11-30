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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:12

مير كاظمي: تنظيم ميزانية العام الايراني القادم على افتراض استمرار الحظر

مير كاظمي: تنظيم ميزانية العام الايراني القادم على افتراض استمرار الحظر
واكد "سيد مسعود مير كاظمي" في ندوة بشأن مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم التي حضرها وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" بانه تم تنظيم ميزانية العام الايراني المقبل على اساس تحديد الامكانيات الداخلية لكل محافظة ودور وحصتها في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضاف رئيس منظمة البرنامج والميزانية: "إن أولوية الحكومة الثالثة عشرة هي تعزيز التعاون مع دول الجوار والمنطقة، وفي هذا الصدد ناخذ امكانيات المدن الحدودية بنظر الاعتبار.

وصرح ان السيطرة على التضخم في البلاد تفسح المجال امام فك العقد وازالة المشاكل الاقتصادية.

بدوره قال وزير الخارجية "اننا شهدنا في الأيام المائة الأولى من بدء اعمال الحكومة الثالثة عشرة احداث جيدة بما فيها توقيع الاتفاقية الهامة للغاز ملفتا ان وزارة الخارجية تولى اهتماما بالاقتصاد من اجل تسهيل التجارة وزيادة الصادرات الإيرانية من خلال تعزيز التعاون إلاقليمي وعقد الاتفاقيات.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "لقد دخلنا في مفاوضات بحسن نية وارادة جادة لكن بشرط أن تتمخض المفاوضات عن الغاء جميع انواع الحظر".
رقم : 966191
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