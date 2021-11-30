الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:40

الشيخ قبلان للراعي: لا حياد مع الإحتلال

الشيخ قبلان للراعي: لا حياد مع الإحتلال
وحسب ما نقل موقع العهد الاخباري، جاء في الكتاب:

"مشكلة هذا البلد منذ نشأته تم تركيبه بطريقة عاجزة طالت الصيغة والنظام ومراكز السلطة ووظيفتها، ومنذ تاريخه الأول بقي يعاني من عقدة "القيد المكتوم"، وكأن هذا البلد بلا نسب أو فاقد الأبوين، ومع العام 1958 انكشف البلد عن عقلية تنسبه بالتبني لحلف بغداد مقابل الأمن العربي المنقسم على نفسه، فخسر الإثنين معا، ومنذ تلك الفترة صار البلد جمهوريات على طريقة "بدل ضائع" وانفجر البلد عام 1975 فقط لأنه عاجز بالصيغة والسلطة والنظام وطبيعة القرار السياسي الطائفي وأحيانا بسبب الإختلاف على العدو والذي تجلى عام 1982 بغزو تل أبيب لبيروت بشراكة فريق خاض حرب 1975 بخلفية مفهوم العدو والصديق، ومعه بدا لبنان بلا نسب أو سبب، وبعد ملحمة أسطورية استطاعت المقاومة بكل تشكيلاتها الوطنية هزيمة تل أبيب وقهر الجيش الذي لا يقهر لتتحول معها بيروت عاصمة تعطي شهادات بالنسب والوطنية واللاحياد" بعدما حولها الحياد عاصمة محتلة بسوق ذئاب وعلى عين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وواشنطن والأشقاء العرب والمسلمين، لكن المشكلة يا غبطة البطريرك بالمشروع الأميركي المصر على تهويد المنطقة والذي يعتبر تل أبيب ومصالحها من صميم أمن واشنطن ومصالحها.

هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الإنحياز وليس الحياد والعين على لبنان.

لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الإحتلال ببعد النظر عن التهديد "صهيوني أو تكفيري" أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب.

أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الإحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده، والمساواة بين هاتين الجهتين ظلم بدين المسيح ومحمد، وعدم الإنحياز بين الحق والباطل خطيئة بنص القرآن والإنجيل، والأخلاق السماوية والوطنية تقول: من قاتل لينتشل لبنان من الاحتلال ليس كمن قاتل دعما للإحتلال، ومن قدّم الأشلاء في معلولا والقاع ورميش ودبل وعلما وعين إبل وحاصبيا ومرجعيون وطورا ومعركة والزهراني وصيدا وصور وبنت جبيل وغيرها ليحمي لبنان من الإفتراس ليس كمن حيّد نفسه عام 1982 ثمّ عام 2006، ولولا الإنحياز لحوّلنا الحياد إلى ولاية خاضعة لأبي بكر البغدادي أو مستعمرة لتل أبيب.

كل ما في الأمر أن الحياد حين لا يحمي يجب أن ننحاز لحماية البلد، وما جرى في العام 1943 انحياز وطني كبير تم عبره إخراج الفرنسي وتحرير البلد، لذلك الحياد بتلك اللحظة كان بمثابة كارثة وطنية. ولولا انتفاضة 6 شباط بكل ما تعنيه من انحياز لكان الحياد سببا لتهويد البلد. ولولا 17 أيار ما كانت انتفاضة 6 شباط الوطنية، لأن الحياد وقتها كان بمثابة نحر وطن فيما الإنحياز كان بمثابة إنقاذ وطن. أخيرا: لغبطته أقول: حين عجز الحياد كان لا بد من الإنحياز ولا ثالث بينهما، وما دام الحياد عاجزا فإن الإنحياز ضرورة لأمن وأمان وسيادة واستقلال هذا الوطن الذي تتسابق إليه السكاكين من كل حدب وصوب. والمسلم والمسيحي أهل هذا البلد والعيش المشترك بيننا كالرأس من الجسد ولا بديل عن الدولة الجامعة سوى أن حماية لبنان تحتاج قوة أبنائه بوجه الأعاصير، وقد قدموا ما عليهم وما زالوا، فشكرا لانحيازهم الوطني لأنّ الحياد زمن الحرائق تضييع للبلد والشعب والمؤسسات".
رقم : 966193
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخبط ساسة
تخبط ساسة 'اسرائيل' 'خبط عشواء' لعرقلة مسار مباحثات فيينا
ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟
ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟
30 تشرين الثاني 2021
في فيينا لا تفوت إيران هذه الفرصة.. فما هي السياسة؟
في فيينا لا تفوت إيران هذه الفرصة.. فما هي السياسة؟
30 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
29 تشرين الثاني 2021
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
29 تشرين الثاني 2021
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
29 تشرين الثاني 2021
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
29 تشرين الثاني 2021
صُراخ
صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية
29 تشرين الثاني 2021
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
29 تشرين الثاني 2021
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
27 تشرين الثاني 2021
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية