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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:40

الحية يدعو البرلمانات إلى الضغط على حكوماتها لمنع التطبيع

الحية يدعو البرلمانات إلى الضغط على حكوماتها لمنع التطبيع
وقال خلال مؤتمر "برلمانيون لأجل القدس": إن "القانون البريطاني الظالم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية؛ ليس استهدافًا لحماس فقط، بل هو عدوان على شعبنا بالكامل لقهره، ولعزل المقاومة المشروعة ضد هذا الاحتلال".

ودعا الحية البرلمانات إلى التصدي لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى المتمثلة في التهجير والتهويد، مشيرًا إلى أن "الاحتلال وضع مؤخرًا برنامج زيارة الأقصى في مدارسه، وهذا يعني أن مئات الآلاف سيدنسون الأقصى كل يوم".

وطالب بـ"العمل الدؤوب لإسناد القدس والأقصى، وبكل أشكال الدعم المادي والمعنوي، وحماية المقدسيين من حملات التهجير القسري التي تحدث في الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرهما".

ولفت الحية إلى أن نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 10 نواب في المجلس التشريعي، يقبعون في سجون الاحتلال، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية إلى نصرة الأسرى.

ودعا أيضاً إلى "مواجهة كل المحاولات الرامية إلى إسقاط حق العودة؛ إما بالتذويب أو التوطين"، مؤكدًا "رفض حركة حماس لكل الخيارات والمشاريع التي تسعى إلى إسقاط حق العودة".

وأشار إلى أن "غزة المحاصرة دفعت ثمن معركة سيف القدس، وحمت القضية مع شعبنا بالكامل"، مشدداً على أن "حصار غزة لن يثني أهلها عن مقاومة الاحتلال".

وطالب الحية البرلمانات العربية والإسلامية، بمد يد العون لغزة، والعمل على فك الحصار عنها بالقانون والفعل، داعيًا البرلمانيين إلى زيارتها، ومشاهدة حجم الدمار الذي سببه الاحتلال في القطاع.
مصدر : وكالات
رقم : 966205
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