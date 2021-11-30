رئيس وزراء إثيوبيا يدعو جبهة أورومو للاستسلام

ووجه ابي أحمد كلامه الى الجيش الإثيوبي بضمان تحقيق فوز بلاده على الجبهة خلال وقت قصير وبتضحيات قليلة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، صباح الثلاثاء، قال «أحمد» إن معنويات الجيش عالية وإن العدو يهزم، داعيًا إلى كل المنضمين إلى صفوف من وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى الاستسلام وإنقاذ أرواح أهالي تيغراي.



وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن "مصلحة إثيوبيا هي السلام والتنمية"، متابعًا: "لقد اضطررنا لهذه الحرب لكننا سننتصر".



وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أمس الاثنين، إن الجيش الإثيوبي سيطر على مدينة تشيفرا في إقليم عفر.



وتأتي هذه السيطرة بعد انضمام رئيس الوزراء آبي أحمد إلى خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات جبهة تيغراي في عفر شمال شرق البلاد.