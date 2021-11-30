بوتين: توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر

وأكد الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى "روسيا تنادي!" اليوم الثلاثاء، أنه إذا ظهرت بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة.



ولفت بوتين إلى إنه لا توجد إجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب الناتو من الحدود الروسية.



وأوضح أن "العلاقات بين روسيا والغرب جميعا، كانت في التسعينيات وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين صافية. لماذا الحاجة إلى توسع الناتو قرب حدودنا؟".



يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.