حماس تستنكر مصادقة الاحتلال على 8 مشاريع استيطانية جديدة بالضفة

وأضاف القانوع: "ارتفاع وتيرة الاستيطان المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومصادقة الاحتلال الأخيرة على ثمانية مشاريع استيطانية، وسبق ذلك قبل أيام قرار ببناء أضخم حي استيطاني على أرض قلنديا شمال القدس، يتطلب من السلطة الخروج من حالة الصمت والعجز التي تمر بها إزاء هذه الجرائم المتصاعدة والاعتداءات المستمرة".



وطالب القانوع رفع اليد الغليظة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وإطلاق العنان للجماهير الفلسطينية، لأن ذلك كفيل باستدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتصعيد المقاومة لمواجهة جرائمه، ووقف مشاريعه الاستيطانية، وإبطال مخططاته.