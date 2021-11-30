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الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:09

الصحة الإيرانية: 119 وفاة و4253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: 119 وفاة و4253 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 4 آلاف و 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 117 ألفا و445 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 801 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3334 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و883 ألفا و470 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 119 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129.830 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 57 مليونا و679 ألفا و61 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 47 مليونا و 147 ألفا و 333 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليون و66 ألفا و 269 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 105 ملايين و 892 ألفا و663 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 38 مليونا و 763 ألفا و 945 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى انه لا توجد أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، فيما توجد 22 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و207 مدن في الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) و219 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة).
رقم : 966222
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