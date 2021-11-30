الاحتلال يعتقل طالبًا شرق بيت لحم وفتى جنوب نابلس

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب المدرسي بهاء جمال التنح من بلدة تقوع شرق بيت لحم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطينيا قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



وارتكب وقوات الاحتلال 2124 انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، وفق تقرير فلسطيني محلي.



ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.



ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.