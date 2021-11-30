دبلوماسي أوروبي: 80 بالمائة من نص اتفاق فيينا تم انجازه

ووصف الدبلوماسي الأوروبي المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بالإيجابية، مشيراً إلى إنجاز ما بين 70 إلى 80 بالمائة من نص الاتفاق بشأن المحادثة النووية في فيينا.

وبدأت المحادثات بين إيران والقوى الدولية بمشاركة أمريكية غير مباشرة في فيينا أمس الاثنين على أن تستمر حتى يوم غد الأربعاء.



وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي قوله "إن المفاوض الإيراني أبلغ الاجتماع بأن إيران ستكثف برنامجها النووي إذا لم يتم تلبية مطالب إيران".



وتطالب إيران برفع كامل للعقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة عليها بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.