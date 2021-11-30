الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 ساعة 18:33

مفاوضات فيينا مستمرة.. ما الجديد؟

مفاوضات فيينا مستمرة.. ما الجديد؟
واوضحت مصادر في فيينا ان مجموعة العمل الخاصة برفع الحظر عن ايران استأنفت عملها اليوم بعد اتفاق تم التوصل إليه أمس من قبل المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد الإيراني ودول مجموعة 4 + 1في فيينا.

وعقدت الجولة السابعة من المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد 5 أشهر من تعليق المحادثات، التي تضم إيران والدول الخمس التي ما زالت منضوية في الاتفاق الموقع عام 2015، وهي فرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطيب زاده في وقت سابق اليوم، إن فريق التفاوض النووي الإيراني يركز في مباحثات فيينا التي استؤنفت الاثنين، على رفع الحظر، مؤكداً أن طهران لا تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن محادثات خطوة بخطوة والالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا، مؤكداً أن الحكومة الإیرانیة جلست علی طاولة مفاوضات فيينا بإرادة جادة.

وفي هذا الصدد قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، إن عملية استئناف المفاوضات النووية مع إيران ناجحة إلى حد بعيد.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن المشاركين في الاتفاق النووي قرروا مواصلة عملية الصياغة في مجموعتي عمل بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية من دون تأخير.

وبدوره قال المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية،إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي، بما في ذلك تلك العقوبات التي تطبق على الصين.

وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر: شدد السفير وانج تشون في اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية.
رقم : 966249
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يعود إلى طهران خلال أيام للتشاور
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يعود إلى طهران خلال أيام للتشاور
دبلوماسي أوروبي: 80 بالمائة من نص اتفاق فيينا تم انجازه
دبلوماسي أوروبي: 80 بالمائة من نص اتفاق فيينا تم انجازه
30 تشرين الثاني 2021
تخبط ساسة
تخبط ساسة 'اسرائيل' 'خبط عشواء' لعرقلة مسار مباحثات فيينا
30 تشرين الثاني 2021
ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟
ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟
30 تشرين الثاني 2021
في فيينا لا تفوت إيران هذه الفرصة.. فما هي السياسة؟
في فيينا لا تفوت إيران هذه الفرصة.. فما هي السياسة؟
30 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبلاد
29 تشرين الثاني 2021
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
طهران: نتفاوض لالغاء الحظر الأميركي ولن نغير استراتيجياتنا
29 تشرين الثاني 2021
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
خلف الفساد والازمة الاقتصادية في كردستان العراق، احتجاجات طلابية وسط مقاطعة اعلامية غربية
29 تشرين الثاني 2021
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
أمريكا تعترف: تهديد إيران غير مجدٍ والتنفيذ مکلف للغاية
29 تشرين الثاني 2021
صُراخ
صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية
29 تشرين الثاني 2021
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز
29 تشرين الثاني 2021
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
27 تشرين الثاني 2021
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
27 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية