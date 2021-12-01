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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 11:11

بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"

بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"
أعلنت السلطات الصحية البريطانية الثلاثاء، قبولها توصية من لجنة التطعيم لتمديد أجل برنامج التعزيز (الجرعة الثالثة) ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "الهدف الذي حددناه لأنفسنا هو تقديم الجرعة المعززة لكل شخص مؤهل بحلول نهاية يناير". وأشار منح قرابة 18 مليون جرعة معززة بالفعل.

ومع ذلك، وفي ظل اللوائح الجديدة، أصبح أكثر من 14 مليون بالغ مؤهلين للحصول على جرعة معززة في إنجلترا وحدها، حسبما أشار رئيس الوزراء.

وأوضح في الوقت ذاته، أن الحكومة ستمضي قدما في برنامج إعادة التطعيم حسب الفئات العمرية، بدءا من كبار السن.

وعلى جانب آخر، ستظل الحكومة ممتنعة عن اتخاذ تدابير تقييدية صارمة، معتبرة أن التطعيم هو الأداة الأكثر فعالية لمكافحة الوباء حتى مع ظهور سلالة أوميكرون.
رقم : 966363
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