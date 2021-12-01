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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 12:10

السلطة الفلسطينية تشن اعتقالات بحق نشطاء وطلبة جامعات

السلطة الفلسطينية تشن اعتقالات بحق نشطاء وطلبة جامعات
وذكر مصدر صحفي أن جهاز مخابرات السلطة في مدينة الخليل استدعى الطالب في جامعة الخليل غسان إدريس النجار للمقابلة يوم الخميس القادم.

واختطف ذات الجهاز الطالب في جامعة بير زيت عروة نعيم الكومي من سكان مخيم الفوار قضاء الخليل.

واختطفت قوة مشتركة من أجهزة السلطة في الخليل فجر الثلاثاء الأسـير المحرر حمزة جبريل الجياوي بعدما حاصرت منزل عائلته في إذنا، حيث قامت القوة المقتحمة بتهديد عائلته بإطلاق النار وتفجير الباب على ساكنيه قبل أن يقوم بفتح الباب لهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفتى محمد شاهين من مخيم الدهيشة وطالبت آخرين بتسليم أنفسهم على أثر رفضهم واحتجاجهم لما تعرضوا له من اعتداء من قِبل عناصر أمنية بزي مدني أثناء تشييع جثمان الشـهيد أمجد أبو سلطان وسحلهم وإنزال رايات بعض الفصائل.

وفي نابلس، اختطف جهاز وقائي السلطة الشاب منذر يوسف أحمد من عصيرة القبلية قضاء نابلس أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء مساء الثلاثاء.

فيما مددت محكمة السلطة بنابلس اعتقال الناشط أحمد ملحم لمدة 48 ساعة، علما بأنه معتقل لدى مخابرات السلطة منذ يومين، ويعاني من أعراض مرضية شديدة.

وفي طوباس، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر فادي عبدالرازق بعد استدعائه أمس.

وفي جنين، اختطفت أجهزة أمن السلطة مساء الاثنين، الشاب محمد ناصر السعدي من مكان عمله في مدينة جنين ضمن حملتها الشعواء بحق أبناء جنين ومخيمها.

ورصدت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" ارتكاب أجهزة السلطة (119) انتهاكا بحق المواطنين خلال شهر تشرين أول الماضي.
رقم : 966374
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