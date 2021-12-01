ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة

وأضاف "علي رضا بيمان باك" في تصريح اليوم الاربعاء بان وزير الصناعة والمناجم والتجارة علي رضا فاطمي امين التقى خلال زيارته لسوريا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري واثمر اللقاء عن التوقيع على مذكرة التعاون التجاري بين البلدين.



وأضاف كما التقى فاطمي أمين وزير الصناعة السوري وبحث معه حول محاور التعاون الصناعي بين البلدين كما اجتمع ايضا مع رئيس الوزراء السوري.



وقال بيمان باك إن وزير الصناعة تفقد المركز التجاري الايراني ومركز التكنولوجيا للجمهورية الإسلامية الايرانية في دمشق كما زار مدينة ادرا الصناعية ، وخاصة مشروع صناعة السيارة المشترك بين إيران و سوريا، و شركتي إيران خودرو وشركة سيانكو السورية لصنع السيارات ، بالإضافة إلى زيارة مصنع كاوه للزجاج في هذه المدينة الصناعية.



وأشار إلى افتتاح المعرض الايراني الخاص الثاني في دمشق بحضور وزير الصناعة وعدد من المسؤولين السوريين وتابع بانه شارك فاطمي أمين في مؤتمر الفرص التجارية بين إيران وسوريا الذي حضرته الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض الإيراني والأطراف السورية في غرفة تجارة دمشق.



وأكد بانه تم خلال زيارة وزير الصناعة إلى سوريا التوقيع على أربع وثائق تعاون بين إيران وسوريا في المجال الصناعي.