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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 13:50

أردوغان يتحدث عن العلاقات مع السعودية

أردوغان يتحدث عن العلاقات مع السعودية
وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة تركية، إن تركيا "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل"، مؤكدا أن هذه العلاقة متواصلة مع مصر على مستوى الوزراء، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص".

وعن التطورات الأخيرة في العلاقات التركية مع الإمارات، شدد أردوغان، على أن "الخطوة التي تم اتخاذها مع إدارة أبو ظبي، خطوة تاريخية"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مبدئية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

ولفت إلى أنه يستعد لزيارة الإمارات في شباط المقبل، ردًا للزيارة التي قام بها مؤخرًا، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، مؤكدا أن هناك "زيارات مماثلة سيقوم بها خلال الفترة الحالية، وزير الخارجية التركي، ومولود تشاووش أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات، حقان فيدان".

وعن سبب اتجاه تركيا لتطوير علاقاتها مع تلك الدول، قال أردوغان "إن كافة شعوب المنطقة لها علاقات مختلفة مع بعضها البعض، فنحن معًا قمنا بإنشاء التاريخ القديم، وتقاسمناه ونتقاسمه فيما بيننا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.

وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
مصدر : وكالات
رقم : 966399
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