الكويت تتسلم أول دفعة من مقاتلات ‘‘يوروفايتر‘‘ الإيطالية

وقال وكيل وزارة الدفاع في إيطاليا جورجيو موليه، إن "شركة ليوناردو ستسلّم أول مقاتلتين يوروفايتر للكويت، في ديسمبر الجاري، في إطار عقد ضخم وقّعته مع الكويت"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" الثلاثاء.



والمقاتلتان جزء من عقد لإنتاج 28 مقاتلة بقيمة 8 مليارات يورو (9.09 مليارات دولار) أبرمته الشركة الإيطالية للصناعات الفضائية والجوية مع الكويت، في 2016.



وأضاف موليه أن بعض "المشكلات العملية المتعلقة بالإمدادات" تم حلها، في أكتوبر؛ مما أتاح للشركة البدء في عمليات التسليم، مبيناً أنه "من المرجح أن يتم شحن المقاتلات الأخرى كل ستة أشهر لاستكمال الطلبية بحلول نهاية 2023".



وأشار إلى أن "المقاتلتين ستغادران تورينو بشمال إيطاليا، في 14 ديسمبر، للتوجه إلى قاعدة علي السالم العسكرية في الكويت".



والكويت هي الدولة الخليجية الرابعة التي تحصل على هذه المقاتلة بعد قطر والسعودية وسلطنة عُمان.



وكان من المقرر أن تستقبل الكويت الدفعة الأولى من طائرات "يوروفايتر"، في الربع الأخير من 2020، على أن تنتهي عمليات التسليم في 2023؛ لكن المرحلة الأولى من التسليم تأخرت، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.