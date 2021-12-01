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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 15:27

الصحة الإيرانية: تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 82 حالة

الصحة الإيرانية: تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 82 حالة
ولفتت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول آخر مستجدات جائحة كورونا داخل البلاد، فقد بلغ اجمالي عدد الجرعات الموزعة في ايران لحد اليوم الاربعاء، 106 ملايين و267 الفا و319 جرعة.

وعن الاصابات الجديدة، اعلن البيان ان نتائج فحوصات كورونا التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء، سجلت 4 آلاف و312 حالة؛ ليبلغ مجموع عدد المصابين في ايران 6 ملايين و121 الفا و757 شخصا.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ اجمالي عدد المتوفين اثر كورونا في البلاد، 129 الفا و912 شخصا.

كما نوّهت الصحة الايرانية في بيانها بتعافي 5 ملايين و892 الفا و574 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا الوبائي في انحاء البلاد لحد اليوم.

واخذ انتشار فيروس كورونا في ايران وعدد الوفيات الناجمة عنه منحى تنازليا فی شهر تشرین الاول لينخفض دون المئتين يوميا بعدما ارتفع عدد الوفيات اليومية ليبلغ 709 شخصا في 24 اب الماضي. واستمر المنحى التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا لينخفض تحت المئة يوميا في تشرين الثاني وذلك بفضل مراعاة التوصيات الصحية وتلقى عدد كبير من الايرانيين اللقاح المضاد لكورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 966415
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